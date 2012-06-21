Рішення Конституційного Суду України про визнання неконституційними деяких положень антикорупційного законодавства спричинило резонансну реакцію не лише в нашій країні, а й серед міжнародних партнерів. Як повідомили ЗМІ, у ЄС заявили, що це рішення КСУ може стати підставою для призупинення безвізовго режиму з Україною, оскільки боротьба з корупцією і повноцінне функціонування антикорупційних органів були однією з головних передумов для надання безвізу нашій державі.

Саме ця тема стала головною на черговому брифінгу міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він запевнив журналістів, що негативні наслідки для відносин Києва із Заходом, які може спричинити рішення КСУ, ще можна подолати. Проте він погодився, що рішення щодо антиконституційності деяких положень антикорупційного законодавства стало «серйозним ударом» по іміджу України, проте воно «ще не руйнує нашу взаємодію» із міжнародними партнерами.

«Але якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення, тоді у нас будуть проблеми», — констатував він.

Рішення судів у правовій державі потрібно поважати, але рішення КСУ створило серйозну проблему не лише для внутрішнього розвитку України, а й для діалогу Києва з тими західними партнерами, які допомагали українській владі впроваджувати антикорупційну реформу, зазначив дипломат. Він запевнив, що і Президент, і уряд «рішуче налаштовані подолати наслідки проблеми, створеної рішенням КСУ. Вже незабаром ви побачите конкретні кроки у цьому напрямі», — наголосив Дмитро Кулеба.

Він пообіцяв, що зовнішньополітичне відомство за допомогою партнерів шукатиме найоптимальніші шляхи, щоб антикорупційна інфраструктура в Україні функціонувала належно.

«І не тому, що на цьому наполягають ззовні, а тому, що боротьба з корупцією відповідає інте ресам українського народу і необхідна для подальшого руху України шляхом євроінтеграції», — заявив міністр.

Одним із скандалів, який трапився під час місцевих виборів в Україні, що відбулися минулими вихідними, стало втручання кількох угорських політиків у виборчий процес, оскільки під час виборів у закарпатському місті Берегове вони закликали голосувати за проугорські сили. У відповідь Київ заборонив цим посадовцям в’їзд в Україну за втручання у внутрішні справи країни під час місцевих виборів.

«У дипломатії заборона на в’їзд ще й для високопосадовця іншої країни — це більш ніж жорсткий крок у відповідь», — сказав Дмитро Кулеба. Проте глава зовнішньополітичного відомства Угорщини Петер Сіярто назвав цю заборону «жалюгідною».

Дмитро Кулеба розповів журналістам, що поінформував НАТО та ЄС про неприйнятність таких політичних методів угорської сторони, які Київ вважає прямим втручанням у внутрішні справи України. За його словами, відносини між Києвом і Будапештом переживають «важкий емоційний і політичний момент». Він закликав усіх зачекати, доки емоції вщухнуть.

Міністр нагадав, що Угорщина на знак протесту проти ухвалення нового закону України про освіту вже кілька років поспіль блокує діяльність Комісії Україна — НАТО на найвищому рівні. «Україна налаштована на взаємодію з усіма країнами-членами ЄС і НАТО в питаннях нашої європейської та євроатлантичної інтеграції, але це не означає, що ми пропускатимемо будь-які спроби зневажливо ставитися до наших національних інтересів», — наголосив Дмитро Кулеба.