Бразильський форвард «Парі Сен-Жермен» Неймар зіткнувся з судовим позовом з боку фаната, який стверджує, що футболіст ударив його по обличчю. Про це повідомило видання L'Equipe.
Бійка зав'язалася в той момент, коли футболісти ПСЖ проходили повз трибуни. Неймар намагався перешкодити вболівальнику знімати його на камеру і вдарив молодика.
Після цього Федерація футболу Франції дискваліфікувала футболіста на три матчі.
3 серпня ПСЖ залишив Неймара без річної премії. За контрактом він повинен був отримати 3 млн євро за потрапляння в число кращих футболістів світу за версією FIFA і 2 млн євро за зразкову поведінку.
У список міжнародної федерації бразилець не потрапив і порушував дисципліну – регулярно запізнювався на тренування. У квітні 21-річний гравець вдарив уболівальника після поразки у фіналі Кубка Франції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»