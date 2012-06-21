Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Неонатальний центр Черкаської обласної дитячої лікарні поповнився новим устаткуванням. Сучасні апарати для опромінювання малюків від жовтяниці передали благодійники — організатори бізнес-фестивалю Summer Challenge та учасники проєкту «Спільнодія Черкащини». Такі апарати, як пояснила завідувачка відділенням Наталія Русіна, є основним засобом лікування у новонароджених згаданої недуги. Завдяки застосуванню одержаних ламп із нижнім типом опромінення процедура лікування відбувається в набагато зручніших умовах — малюки сплять і лікуються одночасно.

За останні два роки благодійники придбали для неонатального центру лікарні різного медичного обладнання на суму близько 230 тисяч гривень.

Ще одне завдання, яке поставили перед собою учасники проєкту «Спільнодія Черкащини», — допомогти області подолати підступну інфекцію коронавірусу. Відтоді на спеціальних рахунках удалося акумулювати з цією метою близько 20 мільйонів гривень. Для медиків придбали насамперед засоби індивідуального захисту та лікувальне устаткування.