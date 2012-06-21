Рішення про закупівлю берегового ракетного комплексу «Нептун» та іншого ракетного обладнання Міноборони ухвалить ще цього року. І це попри те, що плановим фінансовим ресурсом на 2020-й коштів на його закупівлю передбачено не було. За словами міністра оборони Андрія Тарана, з цією метою буде здійснено перерозподіл коштів у межах державного оборонного замовлення. Ще 23 серпня він підписав наказ про прийняття комплексу на озброєння ЗСУ. А рішенням про закупівлю комплексу в межах фінансових можливостей цього року відомство демонструє беззаперечну зацікавленість мати якомога швидше «Нептун» у військах.

«Тепер комплекс можна замовляти і закуповувати як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання щодо кількості й термінів постачання. Необхідні кошти для закупівлі у наявності», — цитує пресслужба Міноборони слова очільника відомства. Наступним етапом, на думку Андрія Тарана, має стати робота над створенням корабельного варіанта комплексу «Нептун».