У Сєверодонецьку на Луганщині влаштували артінсталяцію проти сучасного рабства. На проспекті в центрі міста встановили фігури чоловіків і жінок, що стали жертвами рабства за останні роки. На силуетах вписано реальні історії українців. Тут є розповідь чоловіка, якого змусили працювати, дівчини, що потрапила в сексуальне рабство тощо.
Захід влаштували працівники управління соціального захисту Луганської ОДА разом з іншими департаментами та громадськими організаціями.
Мета артінсталяції «Невидимі» — підвищити поінформованість громадськості про цю глобальну проблему і привернути увагу до тяжкого становища мільйонів жінок, чоловіків і дітей з усіх куточків світу, які стали жертвами торговців людьми, а також заохотити громадськість активно допомагати і протидіяти цьому злочину.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»