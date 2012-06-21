Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



У Сумах нараховуються десятки архітектурних пам’яток, які становлять історичну цінність і охороняються законодавством. Аби городяни та гості міста могли отримати про них вичерпну інформацію, прийнято рішення встановити понад 30 табличок на таких об’єктах як Петропавлівська, Іоано-Предтеченська та Пантелеймонівська церкви, кадетський корпус, будинок Олександра Олеся, садиби Харитоненка, Линтварьових, Чурилова, особняк купця Гриненка та багатьох інших.

Для цього агенція промоції «Суми» закупила таблички з QR-кодами на суму 143 тисячі гривень, або майже 4,5 тисячі за одну. Вони будуть виготовлені з відповідних матеріалів, дотриманням усіх електронних вимог.

Як повідомив сайт Сумської міської ради, назви об’єктів та їх опис будуть виконані української та англійською мовами, а розповіді на сайті також російською. Окрім текстового матеріалу, міститимуться кілька світлин та аудіо-гід, завдяки яким кожен бажаючий зможе отримати максимальну інформацію про об’єкт, який зацікавить.