Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах активно ведуться роботи на вкрай важливому об’єкті — ПЛР-лабораторії, яка незабаром запрацює на базі бактеріологічної лабораторії у міській клінічній лікарні №4.
Як повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко, сьогодні в місті напружена ситуація із захворюванням на коронавірус. В обласному лабораторному центрі великі черги, що утруднює вчасне виявлення хворих, а введення в експлуатацію нового підрозділу дозволить пацієнтам здавати аналізи і одержувати результати значно швидше.
Лабораторія буде розташована в трьох окремих кабінетах, які один від одного максимально ізолюють. Сюди закуплено як спеціалізоване устаткування, так і меблі. Оскільки об’єкт належить до 3-го і 4-го рівнів біологічної небезпеки, то й вимоги до його облаштування особливі. Передбачається, що в лабораторії проводитимуть дослідження, а забір матеріалу здійснюватимуть спеціалісти мобільних бригад та первинної ланки.
На облаштування ПЛР-лабораторії з бюджету Сумської міської територіальної громади виділено 1,8 мільйона гривень, на ремонт — 260 тисяч.
За словами завідуючої відділенням лабораторної діагностики Людмили Бєлай, упродовж дня три бригади працюватимуть у три зміни. До складу кожної входитимуть по два лаборанти і бактеріолог.
Таким чином за день можна буде проводити щонайменше півтори сотні досліджень, а якщо роботу організувати цілодобово, то не менше 300.
Незабаром розпочнеться монтаж обладнання, налагоджувальні роботи та пуск. Зараз же працівники проходять відповідне навчання.