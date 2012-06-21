Samsung рідко тішить своїх шанувальників останнім часом. Але керівництво не має наміру здавати позиції, а тому компанія випустила оновлення для флагманів до 2019, яке додало популярну функцію нічної зйомки. Після тестів на різних пристроях, користувачі прийшли до висновку, що «нічний режим» навряд чи поступається популярному камерофону P30 Pro від Huawei, що носить титул «короля ночі». Якщо китайський флагман проводився з акцентом на потужну і багатофункціональну камеру, за що і отримав цінник 1000 доларів, тоді як режим від Samsung доступний для всіх флагманів останніх років.
Останні флагманські пристрої популярних брендів мають подібну функцію, і Samsung впевнено увійшли в їх перелік. Користувачі Мережі здивовані, адже подібну технологію неможливо створити за кілька тижнів, тоді чому всі останні смартфони від корейського виробника були позбавлені цієї функції. Найбільш очевидною версією народ вважає роботу над більш серйозним проектом. На їхню думку, «нічний режим» Samsung це лише прелюдія до чогось більшого, можливо це нестандартний бета-тест. Насправді ж компанія працює над розширенням функціоналу камер смартфонів. Про це говорять і новини про 64 Мп камеру, яку компанія анонсувала до кінця 2019 року.
Скептики вважають, що додавання «нічного режиму» не більше ніж спроба корейців повернути свого бренду популярність. Все більше людей розглядають компанію як виробника комплектуючих ніж брендових смартфонів. Щоб повернути колишню славу і довіру споживача, виробник прогинається під сучасні тренди і «кидає кісточку» довірливим клієнтам, вважають в Мережі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»