У Німеччині з понеділка, 3 серпня, усі туристи, які повертають з країн і регіонів з підвищеним рівнем небезпеки зараження коронавірусом, будуть в обов'язковому порядку проходити тестування на COVID-19. Як передає Deutsche Welle, цей захід дозволить здоровим людям уникнути карантину.
Як запевнив міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан, обстеження будуть абсолютно безкоштовними для туристів, незважаючи на те, що багато політиків висловили невдоволення цим рішенням. Через побоювання, що система охорони здоров'я буде перевантажена, вони пропонували виставляти рахунок кожному, хто буде проходити тестування.
Наразі все необхідне обладнання для проведення експрес-аналізів уже встановлено в більшості міжнародних аеропортів країни.
На думку Шпана, негативний результат тесту дасть людям можливість вести звичайне життя без необхідності ізолюватися на два тижні. Хоча до теперішнього часу карантин був обов'язковим для всіх, хто прибуває в країну з небезпечних регіонів, але влада ФРН визнала, що простежити за тим, чи сидять люди вдома або залишають його, практично неможливо.
Варто відзначити, що безкоштовно перевіритися на наявність COVID-19 можуть і ті, хто прибуває з країн, визнаних безпечними. Для цього їм потрібно протягом 72 годин після перетину кордону ФРН звернутися в найближчий медичний центр.
Нині у список країн і регіонів, визнаних небезпечними, включені Люксембург, іспанські автономії Каталонія, Наварра і Арагон, балканські країни, США, а також більшість країн Латинської Америки, Африки та Азії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»