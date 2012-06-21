Україна отримає 9 мільйонів євро від уряду Німеччини на створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб та розвиток інфраструктури (школи, дитсадки) у містах, які приймають таких людей. Відповідну фінансову та проектну угоду підписали міністр соціальної політики Андрій Рева, керівник міського та інфраструктурного підрозділу німецького державного Банку розвитку KfW Маріон Кнееш та виконавчий директор Українського фонду соціальних інвестицій Андрій Лактіонов.
Безповоротну фінансову допомогу надає Міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) через KfW, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VI» триватиме чотири роки. Грантові кошти спрямують у Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську області та підконтрольні уряду України райони Донецької й Луганської. Новий проект дасть змогу близько 1000 внутрішньо переміщених осіб отримати соціальне житло.