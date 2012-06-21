Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Держпродспоживслужба запровадила тимчасову заборону на імпорт з Німеччини свиней та продуктів зі свинини, окрім тих, що пройшли певну обробку й визнані безпечними. Так само вчинила і низка інших країн через те, що у землі Бранденбург було виявлено африканську чуму свиней у диких кабанів –– відомо, що ця хвороба поширюється від диких свиней до свійських.
Жодної образи на Україну з боку Німеччини не передбачається, повідомляє Держпродспоживслужба. Адже запобіжні заходи, вжиті Україною, цілком відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин.