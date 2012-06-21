Нобелівський комітет Королівської академії наук оголосив ім'я лауреатів Нобелівської премії з хімії 2020 року. Ними стали французька мікробіолог Еммануель Шарпентье та її американська колега Дженніфер А. Даудна за розвиток методу редагування генома. Він став революцією в генетиці, біології та медицині, і вже дозволив створити принципово нові методи боротьби з важкими спадковими хворобами.

Згідно із заповітом Альфреда Нобеля, премію з хімії повинен отримати той, «хто зробить найбільш важливе відкриття або удосконалення» у цій галузі науки.

До того ж зроблене вченим відкриття повинне бути дійсно суттєвим і визнаним світовим науковим співтовариством. Саме тому премію частіше присуджують експериментаторам, ніж теоретикам. Так, минулого року цю престижну нагороду отримали американець Джон Гуденаф, британець Стенлі Уіттінгхем і японець Акіра Йошино за розробку літієво-іонних батарей. Коментуючи свій вибір, Нобелівський комітет тоді зазначив, що сучасний світ неможливо уявити без легких і потужних акумуляторів.

Нагадаємо, премію присуджує Шведська королівська академія наук (Стокгольм). Її робочий орган – Нобелівський комітет з хімії, що складається з п'яти-шести членів, які обираються Академією на три роки. Правом номінувати на премію мають вчені різних країн, включаючи членів Шведської королівської академії наук і лауреатів Нобелівських премій з хімії та фізики, які отримали спеціальні запрошення від комітету.

У 2020 році, на думку аналітиків, серед лідерів на Нобелівську премію були роботи в галузі нанокристалів і їх розробники – кореєць Хен Те Хван, а також американці Крістофер Мюррей і Маунг Бавенді. Гідні премії і відкривачі реакції Бухвальда-Хартвіг американці Стівен Бухвальд і Джон Хартвіг, які змогли синтезувати багато природних алкалоїдів. Ще одним претендентом був японець Макото Фудзита, він збирає тривимірні конструкції з декількох органічних молекул, які можуть служити «молекулярними контейнерами» для інших речовин. Варто запам'ятати ці імена, так як можливо в наступному році Нобелівський комітет назве саме їх в числі лауреатів премії.

Нагадаємо, що нобелівський тиждень проходить в цьому році з 5 по 12 жовтня. Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», уже вручено нагороди у двох категоріях: американські вчені Харві Альєр і Чарльзу Райс, а також британський вірусолог Майкл Хоутон стали нобелівськими лауреатами в галузі медицини за відкриття вірусу гепатиту С; а Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель і Андреа Гез отримали премію з фізики за дослідження чорних дір.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»