Новопризначений Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович визначила пріоритетами швидке й ефективне реагування на порушення прав людини, практичну реалізацію правових норм, зокрема із залученням суспільства до діалогу про права людини. Відбулося це першого робочого дня перебування її на новій посаді.
«Я маю намір зберегти напрацювання попередніх комісарів і підтримувати здатність цієї інституції швидко й ефективно реагувати у справах захисту прав людини. На мій погляд, права людини справді універсальні, і жодна країна не перебуває поза увагою», — цитує Укрінформ слова пані Міятович. Її бачення пріоритетів на новій посаді досить просте: «Одне слово, це реалізація. Норми, резолюції, угоди існують для нас. Нам потрібна політична воля, щоб пересвідчитися, що їх реалізують. Але це стосується не тільки урядів. Маємо залучити до реалізації наші суспільства загалом та кожного до діалогу про права людини зокрема». Дуня Міятович з нетерпінням чекає співпраці з урядами, національними органами влади, міжнародними організаціями, правозахисниками, журналістами, неурядовими організаціями і правозахисними структурами.
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«Урядового кур’єра»