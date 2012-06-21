Бренд Redmi, створений китайською компанією Xiaomi, представив більш доступну модифікацію портативного комп'ютера RedmiBook 14, виконаного на платформі Intel.
Ноутбук RedmiBook 14 дебютував на ринку в травні 2019 року. Спочатку пристрій пропонувався в модифікаціях з процесором Core i7-8565U і Core i5-8265U. Об'єм оперативної пам'яті DDR4-2133 – 8 Гбайт. Ціна таких лептопів становить від 580 доларів США.
Нова версія отримала чіп Core i3-8145U. Це виріб покоління Whiskey Lake містить два ядра з підтримкою багатопоточності. Номінальна частота становить 2,1 ГГц, максимальна – 3,9 ГГц. Новинка має графічний контролер Intel UHD 620.
Представлена модифікація RedmiBook 14 має 4 Гбайт оперативної пам'яті і твердотільний накопичувач місткістю 256 Гбайт. Коштує ноутбук 465 доларів США.
Портативний комп'ютер обладнаний 14-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920 × 1080 пікселів (формат Full HD). Акумулятор забезпечує до 10 годин автономної роботи на одній зарядці. Поповнити запас енергії на 50% можна за 34 хвилини. Застосовується операційна система Windows 10.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»