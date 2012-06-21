Компанія «Нова Пошта» оновила тарифи на основні та додаткові послуги. Зокрема, змінюються тарифи для відправлень до 30 кг (документи, посилки), від 30 кг (вантажі), а також на «Палети» і «Шини-диски». Крім того, переглянута вартість додаткових послуг та упаковки.
Про це повідомляє ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ.
Згідно з новою сіткою тарифів, розміщеної на сайті компанії, змінилася градація відправлень. З’явився новий тариф: «в межах області», який на 5 грн дорожче доставки «в межах міста» і на 5 грн дешевше доставки «в межах України». Також був виключений тариф на доставку товарів вагою 0,1 кг і 15 кг.
Як повідомили в «Новій Пошті» , компанія зменшила кількість градацій посилок у категорії відправлень до 30 кг і ввела нову тарифну зону «по області» оскільки вона користується великим попитом серед клієнтів.
Також в категорії відправлень від 30 кг компанія зменшує кількість тарифних зон і знижує вартість базових 30 кг в межах області.
У компанії також повідомили, що для зручності самостійного розрахунку вартості вантажів від 30 кг, вона спрощує донарахування доплати за адресне обслуговування. Так, якщо раніше використовувалися діапазони ваги, то нині за кожні 100 кг ваги введено фіксовану доплату.
Нові тарифи почали діяти з 19 березня 2018 року.