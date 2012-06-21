Сумський обласний центр зайнятості, Сумська облдержадміністрація спільно з роботодавцями ТОВ «КБ-ЕКОПРОЕКТ» (Суми) та AGRU (Австрія) презентували нову галузь для навчання за професією «зварник пластмас», ініціювавши створення в Сумах навчально-виробничого центру. Про це повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, наголосивши, що рішенням міської ради вже надано земельну ділянку, а інвестори забезпечать центр обладнанням, матеріалами і сприятимуть підготовці й підвищенню кваліфікації спеціалістів з України та країн Східної Європи. Державна служба зайнятості звернулася до Фонду державного соціального страхування України на випадок безробіття про надання коштів на проект.
Область уже має певний досвід з підготовки фахівців зі зварювання пластмас на основі європейських стандартів. Центр професійно-технічної освіти, який свого часу одержав відповідну ліцензію, з використанням елементів дуальної освіти підготував 42 спеціалісти і нині навчає робітників для підприємств Сумської, Запорізької, Житомирської та Київської областей.
Сумська ОДА та обласна рада підтримали ініціативу і залучать кошти державного фонду регіонального розвитку, а влада міста готова до вирішення питань благоустрою території, підключення до комунальних мереж, транспортного забезпечення тощо.
Торік на базі Сумського центру ПТО державної служби зайнятості навчалися, підвищували кваліфікацію і проходили перепідготовку за 12 робітничими спеціальностями 5348 безробітних, яких працевлаштовано на підприємства області.