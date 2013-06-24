21 серпня відбулася остання з шести запланованих тристоронніх консультацій щодо обговорення оновленого проекту Трудового кодексу України. Для дотримання принципів соціального діалогу, пошуку консенсусу та компромісних рішень щодо окремих його положень, узгодження позицій участь у заході взяли представники Мінекономіки, Міжнародної організації праці (МОП), Державної служби з питань праці, Національної служби посередництва і примирення, представники роботодавців, профспілок, народні депутати, а також українські та міжнародні експерти в галузі трудового права. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Трансформація законодавства у сфері праці та трудових відносин – серед основних пріоритетів нашого Міністерства й Уряду загалом. Реформа трудового законодавства сприятиме розвитку ринку праці, зміцненню економіки, покращенню загального рівня життя українців і наблизить нас до права ЄС. Це великий крок на шляху до європейської інтеграції», – зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Напрям регулювання трудових відносин у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства очолюватиме заступник Міністра Дарія Марчак.

«Робота над Трудовим кодексом включала великий обсяг консультацій з профспілками, бізнесом, міжнародними партнерами, щоб вислухати всі сторони та дійти спільного знаменника. Важливо, що новий кодекс розробляли з дотриманням соціального діалогу. Активну участь в обговоренні брали участь профспілки і організації роботодавців. Тому ці шість серій консультацій проводились під егідою Міжнародної організації праці саме в такому форматі, щоб думка кожної зі сторін була врахована», – наголосила Дарія Марчак.

На фінальній шостій зустрічі учасники розглянули питання, які стосувалися:

врегулювання понаднормового робочого часу;

тривалість робочого часу та відпочинку;

європейської практики щодо регулювання діяльності Інспекції праці;

повноважень і незалежність інспекторів праці;

відповідність окремих положень проекту Трудового кодексу міжнародним нормам.

Майже два роки тривала робота над новою редакцією Трудового кодексу України. Далі проект Трудового кодексу буде доопрацьований для представлення у Верховній Раді України.