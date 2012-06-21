З 2022 року, коли 5-ті класи стануть частиною Нової української школи, учні вчитимуться за Державним стандартом базової середньої освіти. Це під час пресконференції анонсував т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет. Стандарт, затверджений нещодавно урядом, стане основою для реалізації реформи «Нова українська школа» в 5-9 класах.

«Ключові компетентності й наскрізні вміння, закладені в цьому документі, базуються на найкращих практиках Євросоюзу й досвіді Фінляндії, Шотландії, Франції, Канади. До роботи над стандартом долучилась і українська освітянська спільнота, яка брала участь у публічних консультаціях впродовж червня цього року», – цитує пресслужба МОН слова Сергія Шкарлета.

Стандарт визначає структуру й зміст базової середньої освіти, передбачає запровадження низки інноваційних підходів, зокрема щодо оцінювання підсумків навчання й організації освітнього процесу. Документ встановлює чіткі орієнтири, за якими: учні розбудовуватимуть власні компетентності – здобуватимуть знання, розвиватимуть вміння; типовий навчальний план буде варіативним – вчителі самі обиратимуть предмети та інтегровані курси в інтересах своїх учнів; батьки зможуть відстежувати навчальний поступ своїх дітей; педагоги супроводжуватимуть освітній процес, маючи академічну свободу; школи забезпечать відповідними підручниками, посібниками та іншими ресурсами, зокрема й електронними.

Тут немає поділу на предмети, натомість є лише освітні галузі. Це означає, що розробники освітніх і навчальних програм зможуть як втілювати певну освітню галузь через окремі предмети, так і комбінувати їх для інтеграції. Цими дев’ятьма освітніми галузями є: мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська, історична, мистецька та фізична культура.

У документі чітко окреслено ключові компетентності, якими мають оволодіти школярі після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи). Йдеться про вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математичну компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій; інноваційність; екологічну компетентність; інформаційно-комунікаційну компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурну компетентність; підприємливість і фінансову грамотність.

Документ містить опис цих компетентностей включно з базовими знаннями з кожної освітньої галузі, опис наскрізних вмінь, що поєднують компетентності й галузі, обов’язкових результатів навчання та орієнтирів для їхнього оцінювання. Крім того, стандарт описує загальний обсяг навчального навантаження, розподілений за освітніми галузями; рекомендовану, мінімальну й максимальну кількість навчальних годин за кожною з галузей та загалом.

Держстандарт стане «рамкою» для розробки типової освітньої програми для базової школи, яка складатиметься з варіантів типових навчальних планів і каталогів модельних навчальних програм, а також інших освітніх програм. Частиною стандарту є також сім варіантів базового навчального плану відповідно до освітніх потреб дітей (для закладів загальної середньої освіти, зокрема спеціальних).

МОН уже розпочало підготовку до впровадження стандарту базової середньої освіти. Так, із жовтня 2020 року до березня 2021-го триватиме робота над типовою освітньою та модельними навчальними програмами. У листопаді 2020-го – вересні 2021 року розроблятимуть систему оцінювання компетентностей, здобутих на рівні базової середньої освіти. Протягом наступного навчального року відбуватиметься пілотування навчально-методичних матеріалів у пілотних п’ятих класах Нової української школи. Крім того, з березня 2021-го до серпня 2022 року заплановано провести відповідне підвищення кваліфікації педагогів.

До слова, оновлення Державних стандартів загальної середньої освіти необхідне через впровадження реформи «Нова українська школа». 2018 року було розроблено та затверджено Державний стандарт початкової освіти, а 30 вересня 2020-го – стандарт базової середньої освіти. Наступним кроком стане розробка та затвердження стандарту старшої профільної школи, за яким навчатимуться 10–12 класи.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»