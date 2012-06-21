Захист майнових прав бізнесу та громадян є одним із пріоритетів роботи Міністерства юстиції України. На це спрямована як законодавча діяльність міністерства, так і щоденна робота Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
«Після ухвалення розробленого Мін’юстом так званого «Антирейдерського закону» у 2016 році, який запровадив низку заходів для боротьби з рейдерством, суттєво знизилася кількість скарг щодо захоплення корпоративних прав, – наголосила оглядачеві «Урядового кур’єра» заступник міністра юстиції Олена Сукманова. – Щойно розібрались з корпоративними правами – активізувались аграрні рейдери. Нам знову довелося реагувати шляхом створення Антирейдерських аграрних штабів, ефективну роботу яких відзначили аграрні асоціації».
Великим позитивним кейсом у захисті бізнесу стало прийняття закону Маски шоу стоп, одним із розробників якого був Мін’юст. Закон спрямований на недопущення зловживання правоохоронцями під час проведення обшуків у бізнесу. «До речі, у межах загальнонаціонального право просвітницького проекту Мін’юсту «Я маю право» почав діяти новий напрямок для захисту прав підприємців та бізнесу від тиску правоохоронних органів, зокрема, під час обшуків. Вже розроблено перші інформаційні матеріали, які можна знайти на сайті «Я маю право!» pravo.minjust.gov.ua».
Також Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації є ефективним і дієвим інструментом відновлення майнових прав як бізнесу, так і громадян. «Всі рішення, які приймаються Комісією, ґрунтуються на правовій позиції. На сьогоднішні лише 10% рішень комісії оскаржені в судах. Решта 90% – залишаються в силі», – сказала Олена Сукманова.