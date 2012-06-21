Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Напередодні Першовересня деякі загальноосвітні заклади Тернопільщини отримали гідний подарунок — шкільні автобуси. Загалом на урочистий майданчик вилаштували 12 таких транспортних засобів. Один з них призначений для дітей з інвалідністю. Сертифікати та ключі заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук вручив представникам шкіл з чотирьох районів і стількох об’єднаних територіальних громад, одній міськраді та трьом закладам інституційного догляду й виховання дітей.
На придбання шкільних автобусів витратили майже 22 мільйони гривень державної субвенції та 6,6 мільйона гривень з місцевих скарбниць. Загальна вартість спеціального транспортного засобу для дітей з особливим освітніми проблемами становить понад 2 мільйони 860 тисяч гривень.
Як зазначив Ігор Гайдук, влада Тернопілля робить все, аби для тих, хто навчається та працює в освітніх закладах, були створені якнайкращі умови.