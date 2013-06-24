Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль та міністр сільських справ Королівства Швеція Петер Куллгрен підписали меморандум про співпрацю в галузях сільського господарства, рибальства, харчової промисловості та іригації.

«Нещодавно у Стокгольмі зробили історичний крок — офіційно презентували ініціативу «Купуй українські продукти». А тепер у Брюсселі підписали меморандум про співпрацю в галузях сільського господарства, рибальства, харчової промисловості та іригації з міністром сільських справ Королівства Швеція Петером Куллгреном», — повідомив Віталій Коваль.

Меморандум буде чинним впродовж трьох років з автоматичною пролонгацією ще на три роки. Документ відкриває нові можливості для співпраці в аграрній та продовольчій галузях між Україною та Швецією. Серед ключових напрямів: відновлення та реконструкція сільськогосподарських ланцюжків доданої вартості та інфраструктури в Україні через спільні проєкти; допомога у сприянні комерційним, науковим і технологічним контактам у галузях сільського господарства, рибальства, харчової промисловості та іригації між державними, науково-дослідними установами та іншими організаціями; гармонізація законодавства України в галузях сільського господарства та рибальства з вимогами ЄС; співпраця на рівні бізнесу й асоціацій в зерновій галузі, садівництві, птахівництві, м’ясництві та молочарстві, рибопереробництві, просуванні нішевих культур; співпраця у виробництві та розвитку харчової промисловості; передача знань і досвіду в царині розвитку екологічно чистого та сталого сільського господарства.

«Швеція вкотре доводить, що є надійним другом України. Упевнений, що наше партнерство буде корисним для розвитку аграрної галузі обох країн», — наголосив Віталій Коваль, повідомляє Мінагрополітики.