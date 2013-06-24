Уряд системно працює над залученням енергетичної допомоги від партнерів. На цьому наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона повідомила, що найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії з генераторами, трансформаторами, кабелями, медичним обладнанням та іншою гуманітарною допомогою. Ще €25 млн до Фонду підтримки енергетики України надійдуть наступного тижня від Ірландії.

«Ми вдячні всім нашим партнерам за постійну підтримку і вже надану допомогу: внески до Фонду підтримки енергетики України та резервне енергетичне обладнання. Усе спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях наших людей і відновлення енергетичних обʼєктів після надскладних ворожих обстрілів», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.