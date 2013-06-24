У Стокгольмі відбулося 11-те засідання ІТ-коаліції, інструменту цільової підтримки проєктів цифровізації та закупівель технологій для ЗСУ. Учасники зустрічі домовилися про нові шляхи прискорення закупівель технологій для української армії та про додаткове фінансування цифровізації сектору оборони.

На засіданні представники Міноборони та ЗСУ розповіли партнерам про еволюцію системи зв’язку в армії, інтеграцію бойової системи DELTA та її роль у підтримці процесів ISTAR, а також про переваги цифрових бойових систем у керуванні операціями з безпілотними системами.

«Нові військові технології народжуються та проходять перевірку на життєздатність на полі бою в Україні. Для нас вкрай важливо збільшити фінансування цифрових проєктів та максимально прискорити процеси закупівель, щоб технології швидше потрапляли у війська. Вдячні країнам-лідерам та Швеції за організацію та активну співпрацю», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Від моменту створення у вересні 2023 року ІТ-коаліція залучила понад 1,2 млрд євро для розвитку технологічної спроможності ЗСУ. Завдяки партнерам українські підрозділи нещодавно отримали телекомунікаційні комплекти тактичного рівня та засоби супутникового і мобільного зв’язку від Естонії, Швеції, Данії та Фінляндії.

ІТ-коаліція — одна з коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Вона підтримує ЗСУ та Міноборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки. До ІТ-коаліції входять: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція, Японія та Україна. Лідери коаліції — Естонія і Люксембург, повідомляє Міноборони.