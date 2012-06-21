На початку березня в Харкові стартував проект «Місяць жіночої історії» (Women’s History Month), який щорічно проводять у багатьох країнах задля підкреслення історичного внеску жінок у розвиток всіх сфер діяльності суспільства. Його ініціаторами стали представники Центру гендерної культури, організованого за фінансової підтримки Європейського Союзу з метою створення платформи для розширення прав і можливостей жінок і молоді. Як пояснили організатори, за їхнім задумом, реалізація проекту надасть усім охочим широкі можливості створення нових сторінок про невідомі факти жіночої історії та розповість про українських, зокрема харківських жінок, які залишили помітний слід у розвитку міста і країни.
У межах цього проекту в мережі Facebook розпочалася акція «Про них просто не писали». Усі користувачі можуть розміщувати фотографії відомих і маловідомих в Україні жінок та оповіді про їхній вплив на історію міста, області, країни. У рамках «Місяця жіночої історії» проходитимуть тематичні та пізнавальні тренінги, семінари, круглі столи.
У Харківській академії неперервної освіти відбудеться семінар-тренінг для вчителів «Жіноча історія та її імплементація в навчально-виховний процес», у Харківському санаторному навчально-виховному комплексі №13 — інтерактивна презентація «Історія жіночих і нежіночих професій», тренінг для спеціалістів місцевих структурних підрозділів державних адміністрацій, виконкомів міст та об’єднаних територіальних громад. На думку організаторів, це допоможе учасникам в оволодінні інструментами підвищення гендерної чутливості в суспільстві та розвитку лідерських якостей жінок. Упродовж усього березня проводитимуть регулярні екскурсії до Музею жіночої та гендерної історії.