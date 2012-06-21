Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) на черговому засіданні ухвалила низку заходів на захист національного виробника від демпінгу –– недобросовісного імпорту за неконкурентними, заниженими цінами. Водночас, деякі рішення комісії спрямовані на лібералізацію ринку.
Так, зокрема, МКМТ розглянули питання щодо імпорту сірчаної кислоти та олеуму (розчин сірчаного ангідриду у концентрованій сірчаній кислоті). На цей вид імпорту встановлено єдину квоту незалежно від країни походження. Втім, комісія планує за місяць додатково повернутися до цього питання.
Крім того внесено зміни щодо попереднього рішення комісії стосовно імпорту китайських сталевих безшовних труб (травень 2020 року). З того часу китайські компанії зобов’язалися дотримуватися цінової стабільності на ринку, тому у разі виконання цього зобов’язання їх буде звільнено від сплати антидемпінгового мита.
Крім того, припинено розслідування імпорту до України шприців та каустичної соди, натомість порушено розслідування стосовно ввезення в нашу державу цементу турецького виробництва.