Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали угоду (у формі обміну нотами) між урядами двох країн про надання уряду України гранта на реалізацію програми реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з гуманітарною протимінною діяльністю та очищенням від боєприпасів, що не вибухнули. Програму спрямовано на гуманітарне розмінування та медичну підтримку підрозділів системи МВС на загальну суму 4 мільярди японських єн (майже 27 мільйонів доларів США).

Ігор Клименко подякував японській стороні за всебічну підтримку і зазначив, що з початку повномасштабної війни в межахдопомоги з гуманітарним розмінуванням Японія вже передала Україні обладнання на суму понад 60 мільйонів доларів США.

Угода вкотре підтверджує високий рівень партнерства та спільну готовність сторін працювати заради захисту людських життів і відновлення безпечного майбутнього України, повідомляє МВС.