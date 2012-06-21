Вже днями розпочнеться навчання у школах України. І зовні цей процес відрізнятиметься від звичного для більшості учнів і вчителів. Відповідні вимоги до протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину оприлюднено на сайті міністерства охорони здоров’я. Їх розробили як для закладів позашкілля, так і загальної середньої, фахової передвищої освіти, а також профтехів і вишів.

Отже, вхід до приміщень закладу з 1 вересня можливий лише у захисній масці або респіраторі. Під час занять їх можна не використовувати, але обов’язково – під час пересування приміщеннями школи або вишу. Водночас для малечі вимоги послабили: учні 1–4 класів можуть перебувати на уроках без маски або респіратора. В регіонах із «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки педагогам під час занять рекомендується використовувати захисні щитки.

Вчителів і викладачів допускатимуть до роботи за наявності маски, респіратора або захисного щитка. Їм також обов’язково безконтактно вимірюватимуть температуру. Якщо вона буде вищою за 37,2 С або виявлять ознаки гострого респіраторного захворювання, вчителя не допустять до закладу, повідомляє пресслужба МОН.

Якщо виявлять хворого

Перед початком занять педагоги опитуватимуть учнів чи студентів щодо самопочуття й наявності симптомів COVID-19. Якщо виявлено ознаки респіраторного захворювання, учень має бути тимчасово ізольований у спеціальному приміщенні закладу. Далі про випадок поінформують батьків або законних представників і ухвалюватиметься рішення про направлення учня до закладу охорони здоров’я.

Якщо захворювання на COVID-19 підтвердиться в одного з учнів або студентів, решта учнів класу або групи мають піти на самоізоляцію.

Також відтепер у закладах освіти необхідно:



 організувати місця для обробки рук антисептиками на всіх входах до закладу, позначити їх яскравими вказівниками та інструкціями про правила дезінфекції рук;



 забезпечити наявність рідкого мила і паперових рушників або електросушарок для рук у санітарних кімнатах;



 забезпечити централізований збір використаних масок і рукавичок в окремі контейнери з кришками – біля входу до закладу, у коридорах та санвузлах;



 обладнати медичні пункти необхідними засобами – безконтактними термометрами, антисептиками, засобами індивідуального захисту тощо;



 розмістити плакати, банери про респіраторну гігієну та етикет кашлю;



 обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів) у закритих приміщення, крім необхідних для функціонування закладів – педагогічних нарад, засідань ректоратів, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо;



 використовувати запасні виходи, розмітку на підлозі, виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;



 очистити й дезінфікувати поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння, перила тощо після занять в кінці робочого дня;



 проводити провітрювання впродовж не менш ніж 10 хвилин після кожного заняття.

Пересування учнів і студентів між кабінетами і аудиторіями необхідно звести до мінімуму. Тому впродовж дня можна проводити заняття одного класу або групи в одній аудиторії чи кабінеті. Також можна застосовувати модульний підхід для вивчення дисциплін. І передбачити у розкладі можливість визначати різний час початку та закінчення занять для різних класів і груп. Крім того, за можливості заняття можна проводити назовні.

Харчування і перевезення

Під час карантину не дозволяється організація харчування за типом «шведського столу» і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків. Під час харчування відстань між столами має бути не менше 1,5 метра, а за одним столом має сидіти не більше чотирьох осіб. Якщо дітей неможливо забезпечити гарячим харчуванням, слід організувати роздачу попередньо фасованої харчової продукції.

Також встановлено вимоги щодо перевезення дітей та працівників закладу в шкільному транспорті. Перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками або респіраторами й антисептиками для рук. Також щоденно контролювати їхній стан здоров’я та не допускати до роботи працівників з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,2 С.

Салон транспорту необхідно дезінфікувати в кінці робочої зміни. Заходити до салону можна лише у захисній масці чи респіраторі. Кількість пасажирів має бути у межах кількості місць для сидіння.

Керівники та медичний персонал закладів мають забезпечити проведення роз’яснень та інструктажів для персоналу та учнів щодо заходів профілактики, реагування на виявлені симптоми коронавірусної хвороби, а також розробити алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з COVID-19.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»