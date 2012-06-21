Крім нових смартфонів серії Galaxy Note 10, Samsung днями представив ноутбук Galaxy Book. На презентації для журналістів швидко з’ясувалося, що Samsung хоче завоювати клієнтів цим пристроєм, які інакше обрали б Apple MacBook Air або Surface Book від Microsoft. Але саме Galaxy Books S а на 11,8 міліметра тонший і на 0,95 кілограма легший за ноутбуки своїх двох основних конкурентів. Тільки екран схожий за розмірами, він має діагональ 13,3 дюйма.
Але важливішою відмінністю мобільних комп'ютерів від інших виробників є процесор, який використовує Samsung. Він не є продуктом Intel чи AMD, його розробили в Qualcomm. Цей виробник на ринку ПК поки що майже невідомий, але в багатьох смартфонах є фішки цієї компанії.
Тому не дивно, що процесор Snapdragon 8cx в Galaxy Book S оснащений інтегрованим LTE-модемом. Із SIM-карткою у відповідному слоті ноутбука ви завжди в Інтернеті, навіть без бездротового зв’язку – доки у вас є бездротове покриття.
Новий чіп Samsung також обіцяє інші переваги. Перш за все, його енергетичні потреби повинні бути дуже низькими. Це повинно допомогти акумулятору працювати до 24 годин без зарядки. Оскільки чіп працює настільки ефективно, він виробляє менше тепла, ніж інші процесори, тому можна обійтися без вентилятора.
Щоб продемонструвати технічні характеристики новинки, Samsung показав фільм, де фотографії на двох ноутбуках одночасно відкриваються у Photoshop та редагуються з ефектом фільтра. Комп'ютер Samsung був на дотик швидшим, ніж порівняльний ноутбук.
Дещо економним залишається обладнання Galaxy Book S. Оперативна пам'ять на 8 ГБ (ГБ) вужча, ніж у новій Galaxy Note 10+, яка постачається з 12 ГБ. Так само і SSD комп'ютера з 256 ГБ місця для власних фотографій, музики та відео. Хороша річ, адже встановлений слот для карт пам'яті microSD. Зовнішні пристрої та адаптер змінного струму мають два роз'єми USB-C в бічній частині ноутбука. Операційну систему Samsung використовує Windows 10 Home.
У дизайні покупець матиме вибір між кольорами: земляним, золотим та сірим, ціна Galaxy Book розпочинається 1099 євро.
Продажі в Євросоюзі можуть розпочатися у вересні чи жовтні 2019 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»