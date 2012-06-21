Під час робочої поїздки областю Петро Порошенко вдався до кадрових змін. Він представив нового голову Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка. Указ було підписано у присутності новопризначеного очільника краю та його попередника Володимира Гунчика.
Останньому Президент подякував, що в непрості часи майже чотири роки тому він зробив корисні важливі кроки. Нині ж, заінтригував Президент, вже колишній керівник області отримав пропозицію перейти на іншу цікаву роботу. Володимир Гунчик погодився, побажавши наступникові успіхів на цій непростій посаді.
Глава держави розпочав із цифр, щоб, за його словами, присутні «усвідомили, з якої прірви вискочили». Найперше зупинився на втратах, завданих анексією Криму (а це 3,6% ВВП) і тимчасовою окупацією території на сході держави (мінус 15% ВВП). З-поміж переліченого: захоплення 80% нафтогазових покладів Чорного моря і 10% портової інфраструктури, окупація 25% промислового потенціалу країни, закриття ринку Російської Федерації (а це 34% товарообігу), газовий зашморг, втрата 5 мільярдів доларів у банках на окупованих територіях. Однак, наголосив Петро Порошенко, найгірші втрати людські, і їх багато.
Потому Президент зупинився й на досягненнях. Вважає їх знаковими, бо вдалося чимало зробити у час, коли «ворог розраховував, що Україну буде розколото навпіл і вона не збережеться». Це децентралізація та найбільший її плюс — кошти у місцевих бюджетах, початок робіт з відновлення та будівництва доріг, судова й медична реформи, безвізовий режим, здешевлення авіаквитків до країн Європи. Попереду, запевнив глава держави, не менш амбітні завдання.
Представляючи голову ОДА Олександра Савченка, Петро Порошенко уточнив, що знає його вже років 18. «Професійна рішуча патріотична й грамотна людина. Завдання — підтримати тенденції, але захистити волинський бізнес і забезпечити порядок», — заявив Президент і окреслив напрями, яким потрібно приділити найбільше уваги: бурштин, земля, кадастр, ліси.
«В області має бути порядок. Порядок з бурштином: хто захоче бавитися — дістане по руках. Бурштин — загальнонаціональна власність як українські надра. А доходи від бурштину мають іти й до місцевих бюджетів, — підкреслив глава держави. — Слід демонструвати рішучість спільно з правоохоронними органами у боротьбі з корупцією. Об’єднати громаду і суспільство, не давати Волинь зробити вотчиною. Хто спробує — не вийде. Раджу по-товариськи не пробувати й не провокувати. Не маю сумніву, що завдання реальні й спрямовані на поліпшення добробуту кожного».