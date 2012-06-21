Новим прем’єр-міністром Великої Британії став колишній мер Лондона та ексочільник зовнішньополітичного відомства країни Борис Джонсон. Учора новообраний лідер Консервативної партії офіційно вступив на посаду глави британського уряду. Борис Джонсон змінив на ній Терезу Мей, яка пішла у відставку, оскільки так і не переконала парламент ратифікувати угоду про вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу.
Борис Джонсон — палкий прихильник Brexit і виступає за вихід Британії з ЄС за будь-яку ціну. Він подав у відставку з посади глави МЗС саме через незгоду з політикою Терези Мей щодо Brexit. Він обіцяє, що Велика Британія вийде з ЄС до 31 жовтня, «з угодою чи без неї». Про це він заявив у виступі після обрання лідером Консервативної партії.
Проте не всі у британському уряді задоволені кандидатурою нового прем’єра. Ще напередодні виборів у відставку подав перший заступник міністра закордонних справ Алан Дункан, який неодноразово критикував Бориса Джонсона. Міністр юстиції Девід Гок заявив, що йде з посади, оскільки не може працювати із прем’єром, який виступає за жорсткий Brexit. Ще кілька британських міністрів також висловили готовність піти у відставку, серед них міністри фінансів Філіп Геммонд, у справах бізнесу Грег Кларк і з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт.
Тим часом у Брюсселі вважають, що жорсткий Brexit стане трагедією і для ЄС, і для Великої Британії. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс, повідомляє Reuters.
«Brexit без угоди стане трагедією для всіх сторін, ми всі постраждаємо, якщо це станеться», — застеріг він нового британського прем’єра. Франс Тіммерманс нагадав Лондону, що «Велика Британія досягла угоди з ЄС, і ЄС дотримуватиметься цієї угоди», наголосивши, що «це найкраща угода з можливих».
Щодо України, то, перебуваючи на посаді глави МЗС, Борис Джонсон відвідував нашу країну два роки тому. Тоді він заявив: «Британія залишається відданою захисту суверенітету України. Ми непохитні у ствердженні того, що анексія Криму була незаконною, і закликаємо РФ повернути півострів».