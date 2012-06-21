Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Як радісно стверджують, незважаючи на тавтологію, мешканці мікрорайону «Надія» у Пісочині, що за окружною дорогою Харкова, їхні надії навчати своїх дітей неподалік домівок таки справдилися у цьому році. Ще всередині серпня будівельники завершили роботи по зведенню нового освітнього комплексу, розрахованого на 240 учнів школи та 95 вихованців дитячого садка. Опікуватимуться новими юними господарями освітнього закладу 26 педагогів, які вже з нетерпінням очікують першовересневої зустрічі зі своїми учнями.
За словами першої заступниці голови Харківської облдержадміністрації Тетяни Єгорової-Луценко, яка проінспектувала готовність об’єктів, відкриття нового освітнього комплексу у Пісочині дасть можливість дітям, які живуть на території мікрорайону «Надія», отримувати дошкільну та початкову освіту біля своїх домівок.
А радість батьків цілком зрозуміла, адже більше трьох десятиліть у мікрорайоні не було ані школи, ані дитячого садка, тож своїх чад вони були змушені возити до освітньо-виховних закладів Харкова.