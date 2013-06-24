Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони нові тактичні бронеавтомобілі «Варта-2» та UAT.GYURZA-02 українського виробництва. Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

«Забезпечення війська сучасною бронетехнікою залишається одним із пріоритетів Міністерства оборони. Нові бронеавтомобілі мають відповідати жорстким критеріям ефективності, надійності та насамперед мати високий ступінь захисту екіпажу і десанту. Важливо в нове озброєння і техніку, які пропонують для війська, закладати значний технологічний потенціал, зокрема щодо вогневої потужності, захищеності, функціональності», — зазначив заступник міністра.

«Варта-2» — сучасний спеціалізований бронеавтомобіль класу MRAP, створений з урахуванням бойового досвіду та потреб українських військових. Він має серйозний рівень захисту. Балістична стійкість відповідає стандарту ПЗСА-6 — захист від куль калібру 7,62Ч54 мм та бронебійно-запалювальних набоїв типу Б32 з відстані 10 м. Протимінний захист витримує підрив до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Салон оснащено протимінними сидіннями, підвісною підлогою та іншими елементами безпеки.

Ще одна новинка —спеціальний бронеавтомобіль UAT.GYURZA-02. Це модернізована версія вже відомої GYURZA-01, яку активно використовують наші воїни. У новій моделі істотно підвищено рівень бронезахисту, поліпшено динамічні та позашляхові характеристики.

Десантний відсік автомобіля має високий рівень захисту від пострілів бронебійно-запалювальних куль 7,62х39 або 7,62х54 мм. V-подібне днище забезпечує стійкість до підриву на міні з еквівалентом до 8 кг тротилу.На машину можливо встановити будь-який кулемет калібром до 14,5 мм, повідомляє Міноборони.