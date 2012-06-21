Президент України Петро Порошенко заявив, що захисну споруду над об’єктом «Укриття» над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції буде введено в експлуатацію в грудні. Про це він сказав під час відвідування ЧАЕС із нагоди 32-их роковин катастрофи на станції.
«Цього року завершиться один із важливих етапів перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. На грудень заплановано введення в експлуатацію нового безпечного конфайменту», — сказав Порошенко.
Також, за його словами, до 2019 має бути запущено в промислову експлуатацію комплекс для твердих радіоактивних відходів і завод з переробки рідких радіоактивних відходів. У грудні пройдуть так звані «гарячі» випробування нового сховища відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС. На повну потужність об’єкт має запрацювати в четвертому кварталі 2019 року. За 9,5 років планується здійснити повне переміщення відпрацьованого ядерного палива, де воно буде зберігатися протягом ще 100 років.
Порошенко також розповів, що у зоні відчуження тривають спільні українсько-японські дослідження міграції радіонуклідів водним шляхом.