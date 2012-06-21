Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Із 24 серпня на подвір’ї Рівненського обласного краєзнавчого музею стартує музейний марафон «Від Дня Незалежності до Дня міста». Оскільки День міста цього року припадає на 30 серпня, то рівнянам подарують сім днів духовності та культури.
Отож, у День Незалежності відбудеться презентація майстерні етнобрендів Ладомирії (Радивилів) та виставка рівненської художниці Інни Харчук. 25 серпня на рівнян та гостей міста чекають «Вишивані мотиви» (роботи рівненських вишивальниць); далі представлять роботи молодих рівненських художників, презентують літературний проєкт «Поезія під столітнім дахом» та етнографічний «Різьбярі Рівненщини». 29 серпня можна з головою зануритися в мегацікавий проект «Історія Рівного у спогадах його мешканців». А в День міста на нас чекає щира музейна гостина фольклорно-етнографічне свято за участю народних майстрів та колективів.
«Усі заходи пройдуть на свіжому повітрі на подвір’ї музею, де зазвичай проходять і наші традиційні «Музейні гостини». На вході буде обов’язковий температурний скринінг, — каже директор музею Олександр Булига. — Вирішили подарувати людям тиждень культурного спілкування з дотриманням усіх анти карантинних обмежень. Адже рівняни вже скучили за таким спілкуванням.»