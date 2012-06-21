Екс-президент США Барак Обама звинуватив нинішнього американського лідера в рекордній смертності від COVID-19 в країні.

«Не варто очікувати, що Дональд Трамп раптом почне захищати нас. Він навіть не в змозі вжити заходів для власного захисту», – сказав Обама, натякнувши на недавнє зараження Трампа коронавірусом.

За словами політика, господар Білого дому не визнає наявності проблем. «Якби він працював з самого початку пандемії, справи б зараз йшли набагато краще», _ заявив екс-президент, який активно підтримує демократа Джо Байдена, який претендує на крісло глави держави. Нагадаємо, вибори президента США відбудуться третього листопада, у вівторок.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

