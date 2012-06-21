Первомайська місцева прокуратура Миколаївської області в суді довела провину 28-річної жительки міста, яка через інтернет ошукала 52 громадян. Судовий розгляд встановив, що злочинна діяльність шахрайки тривала з вересня 2016 року по квітень 2017-го. Зловмисниця зареєструвалася на одному із сайтів, де розміщувала оголошення про продаж товару, якого не існувало, — одягу, взуття та електричних приладів з обов’язковою передоплатою. Після того як потерпілі перераховували їй кошти на банківські картки як оплату, шахрайка їм нічого не надсилала. У такий спосіб зловмисниця ошукала понад півсотні громадян, завдавши їм матеріальної шкоди на загальну суму 32 600 гривень.
Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Завдяки чіткій позиції державного обвинувача та достатній доказовій базі провину зловмисниці доведено в повному обсязі.