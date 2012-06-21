Селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій за участі Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова щодо ситуації з поширенням COVID-19 провів учора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Напередодні було зафіксовано новий антирекорд кількості захворілих — 5804 особи. Лідером укотре стала Харківська область, де занедужали ще 630 людей. Найбільші темпи приросту також у Києві та Одеській області. Натомість трохи стабілізувалася ситуація в західних областях, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр зауважив, що такі наради відбуватимуться на регулярній основі тричі на тиждень. І доручив заступникові міністра охорони здоров’я — головному державному санітарному лікареві Вікторові Ляшку й головам ОДА взяти під особистий контроль роботу «гарячих ліній». «На їх основі ми розвиватимемо контактні центри. Один з найбільших пріоритетів — швидке розгортання системи виявлення контактних осіб», — зазначив глава уряду.

Залишається не розв’язаною проблема з доплатами до заробітних плат медичним працівникам за вересень. Виплати не відбулися майже в 160 закладах у різних областях.

«Прошу очільника МОЗ надати інформацію, на основі якої уряд робитиме подання на Офіс Президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих голів ОДА. Лікарі чекали грошей, їх було надано. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, вдаватимемося до жорстких заходів», — наголосив Денис Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що буде надано й розподілено по регіонах відповідні кошти в межах субвенції.

А ще МОЗ готове у стислі терміни сертифікувати виробників медичного кисню.

За підсумками наради Прем’єр-міністр доручив: МОЗ — задля збільшення кількості ліжко-місць опрацювати питання можливого залучення відомчих лікарень і установ НАНУ; головам ОДА й Київської міськдержадміністрації — мобілізувати всі служби й налагодити ефективну координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою зокрема щодо проведення масових заходів; департаментам охорони здоров’я в ОДА й КМДА — напрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на COVID-19.

Прем’єр доручив МОЗ опрацювати пропозиції апарату РНБО.

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