Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Колишній головний механік колишнього Почапинського цукрового заводу, що в Лисянському районі на Черкащині, Роман Слободян після закриття підприємства сумував не довго. Досвід, як не як, мав чималий. Але де його застосувати? Довелося терміново перекваліфіковуватися.

А було так. Якось у сусідньому селі Бужанка, звернув увагу на занедбане приміщення колгоспної лазні. Як виявилося, будівля вже давно порожня, нею ніхто не користується. Подумав, порадився з місцевим керівництвом, і запропонував створити молодіжне кафе. Ази громадського харчування освоїв швидко. Головну ставку зробив на якість страв. Кухарі Ірина Білоконь та Лариса Лобода добре знаються на приготуванні найвишуканіших наїдків.

Багато важить той факт, що й продукти використовують усі місцеві, найвищого сорту.

Незабаром і популярність нового закладу стала зростати. Всіх бажаючих кафе вже не вміщувало, тому, попрацювавши над оформленням залів, розширили його. Тепер і велику компанію відмінно обслужити можуть. Допомагають грамотно господарювати й дружина та сини-студенти.

А недавно Роман Васильович запропонував клієнтам новий сервіс — обслуговування на дому. Варто лише замовити набір страв — і у визначену годину їх у спеціальних контейнерах доставлять замовнику. Обслуговування на дому, яке вже набуло поширення в містах, завдяки ініціативі місцевого кафе швидко приживається і в Бужанці та навколишніх селах. Більше того, замовлення останнім часом стали надходити й зі Звенигородського району і навіть із Київщини. Люди вдячні й за обслуговування ювілейних торжеств та інших подій. При потребі до плити стає й сам керівник закладу. Каже, що найкраще йому вдаються млинці.