Три дні погляди всього борцівського світу були прикуті до столичних килимів. Київський турнір заснований 1994 року й давно став майданчиком, де з’являються нові таланти, а визнані майстри перевіряють своє вміння у чесній боротьбі, особливо в передолімпійський сезон.
Цьогоріч XХІІ Київський міжнародний турнір з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, присвячений видатним українським борцям та тренерам, зібрав рекордну кількість учасників — 700 з 38 країн світу. Жодні змагання з інших видів спорту в Україні ще не мали такої широкої географії.
До Києва приїхали команди найсильніших борцівських країн світу: США, Ірану, Азербайджану, Канади, Грузії, Японії і, звісно, України. І всі привезли своїх найсильніших спортсменів. Так у вільній боротьби виступало три Олімпійських чемпіони і чотири чинних чемпіони світу. Були й менш титуловані, та від того ще більш небезпечні суперники. Олімпіада наближається й уже наступного року на чемпіонаті світу почнуть розігрувати олімпійські ліцензії, тому багато тренерів саме зараз перевіряють своїх найперспективніших молодих борців. Саме тому передбачити результати турніру було просто неможливо. До прикладу Олімпійський чемпіон Лондона — грузинський борець Владімер Хінчегашвілі — став лише бронзовим призером Київського міжнародного турніру.
Приємно, що незважаючи на потужну конкуренцію українським борцям вдалося залишити вдома кілька золотих нагород. Чемпіонами турніру стали вільники Андрій Квятковський (70 кг) та Олександр Хоцянівський (125 кг), серед класиків очікувано золоту медаль здобув Жан Беленюк (87 кг), а в жіночій боротьбі титул чемпіонки здобули Алла Белінська (72 кг) та Софія Боднар (59 кг). До речі, у ваговій категорії 59 кг — всі медалі здобули українські спортсменки!
А те, що Київ прийняв у Палаці Спорту таку кількість майстрів та поціновувачів спортивної боротьби, свідчить: українська столиця та організатори турніру користуються повагою в борцівському світі.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»