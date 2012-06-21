За офіційним повідомленням Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу, проби морської води, відібрані 24 липня 2019 року під час обстеження підконтрольної території в районі пляжу «Лузанівка», не відповідають нормативним вимогам.
З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродпотребслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжі «Лузанівка» до особливого розпорядження.
Управління Держпродпотребслужби в Одеській області