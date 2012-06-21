Перелік найкращих муралів світу опублікувало онлайн-видання StreetArt360, повідомляє uamodna.
Мурал «Кінь», який розташований за адресою Французький бульвар, 85 і прикрашає будівлю санаторію ім. Чкалова в Одесі. Він увійшов до рейтингу найкращих об’єктів світового стріт-арту за січень 2018 року.
Творцем муралу є американський художник іспанського походження Ернесто Марані. Він пояснив, що кінська голова символізує баланс двох стихій – води і землі. Вона розділена на дві половини: першу прикрашено яскравими квітами і рослинами, а другу – мешканцями підводного світу.