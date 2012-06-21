Минулої доби незаконні збройні формування здійснили вісім прицільних обстрілів. Внаслідок цього активність бойовиків у зоні АТО суттєво зросла.
«Через обстріл у районі Авдіївки загинув один військовослужбовець ЗСУ. Ще двоє військових отримали поранення. Їхній стан здоров’я задовільний», – повідомив оглядачу «Урядового кур’єра» речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.
На Донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ п’ять разів. Найбільшу ворожу активність на цьому напрямку зафіксували у районі Авдіївки. «Противник чотири рази обстрілював наші опорні пункти з мінометів калібру 120 та 82 мм, станкових гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожим обстрілом з мінометів калібру 82 мм та БМП опинилися позиції українських військових у районі населеного пункту Богданівка», – додав Дмитро Гуцуляк. Загалом у наш бік випустили понад 70 мін калібрів 120 та 82 мм.
На Луганському напрямку незаконні збройні формування тричі порушили режим припинення вогню.
«Під ворожими обстрілами з мінометів калібрів 120 мм опинялися наші опорні пункти в районі Троїцького, на Світлодарській дузі. Ще один обстріл зі стрілецької зброї з боку російсько-окупаційних військ зафіксували у районі Станиці Луганської увечері», – зазначив речник Міністерства оборони України з питань АТО.