Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На першому Всеукраїнському турнірі астрономічних боїв, який нещодавно відбувся в онлайн-форматі, розгорілися справжні баталії. Збірні команди юних астрономів-школярів з різних областей України та зарубіжжя, до складу яких увійшли переважно учні закладів загальної середньої освіти та цьогорічні переможці ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії, протягом тижня шукали рішення дуже складних задач рівня всеукраїнських олімпіад. Обов’язковою умовою змагань були також двобої між командами, які розв’язували такі ж задачі з пошуком помилок опонентів.
А започаткувала астрономічні бої в Україні спільнота українських учнів, студентів, та вчителів для допомоги зацікавленим в астрономії школярам вивчати цю науку та готуватись до астрономічних Олімпіад, назвавши своє об’єднання АстроПісочниця.
На переконання організаторів інтелектуальних змагань з астрономії така форма сприяє обміну астрономічними знаннями, формуванню умінь визначати найбільш вагомі ефекти у задачах, вибирати адекватні фізичні моделі, знаходити помилки та оптимальні шляхи розв’язань, розвиває комунікативні навички учасників, вміння відстоювати свої думки.
За підсумками змагань перше місце посіла збірна команда, до складу якої увійшли юні дослідники з Харкова, Києва, Вінниці, Луцька і штату Массачусетс (США). Місто Харків на турнірі представляв учень фізико-математичного ліцею №27 Олег Рижов.