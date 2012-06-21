Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Офіцери управління бригади територіальної оборони Черкащини на своїх зборах тиждень оволодівали необхідними знаннями та навичками. Вони вчилися організовувати чітке виконання команд керівників навчань, грамотно діяти, керуючи особовим складом. У процесі навчань відточувалися навички управління, удосконалювалася сама керівна ланка підрозділу. Ефективність навчань перевірив заступник командуючого сухопутними військами Збройних Сил України з територіальної оборони генерал-майор Анатолій Баргилевич.
Після навчань онука автора славетної книги «Холодний Яр» Горліса-Горського Ляля Лісовська подарувала офіцерам книгу свого дідуся. Вже незабаром весь особовий склад бригади візьме участь у традиційних стрілецьких днях. Як повідомив командир бригади Анатолій Стуженко, командири рот бригади територіальної оборони відправляться також на навчання до вищих військових навчальних закладів.