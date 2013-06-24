Понад 140 представників органів державної влади (зокрема, і команда Мінсоцполітики), місцевого самоврядування, міжнародних організацій, а також фахівців соціальної сфери взяли участь у Форумі соціальних працівників «Драйвери турботи в громаді». Захід, організований Європейським Союзом (ЄС) та Програмою розвитку ООН (ПРООН) у партнерстві з ГО «Ліга соціальних працівників України», – це платформа для професійного діалогу, обміну досвідом і впровадження інноваційних підходів у сфері соціальних послуг. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Форум став підсумковим етапом для представлення результатів комплексного аналізу сфери соціальних послуг в Україні, визначення основних викликів, що постають перед громадами, і розробки стратегічних рекомендацій для їх подолання. Учасники мали змогу обмінятися ефективними підходами та обговорити шляхи вдосконалення системи соціальних послуг, що відповідатимуть актуальним потребам громад і сприятимуть їх сталому розвитку.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, звертаючись онлайн до учасників заходу, наголосила, що соціальні послуги мають бути ближчими до людини — через активну, спроможну громаду, яка допомагає завчасно, аби запобігти кризі.

«Йдеться не про точкові зміни, а про сталу систему, де громади мають інструменти, надавачі — ресурси, а люди — доступ до підтримки. Ми відкрили ринок соціальних послуг, де працюють і недержавні організації. Бачимо ефективність низки експериментальних послуг: підтриманого проживання, підтримки у центрах життєстійкості. Соціальна послуга — це ресурс для згуртованості, нових робочих місць і стабільності», — сказала Оксана Жолнович.

Під час форуму особливу увагу приділили інтеграції інноваційних підходів у систему соціальних послуг, а також розвитку ефективної міжсекторальної співпраці між державними органами, громадським сектором і міжнародними партнерами. Учасники обговорили шляхи вдосконалення механізмів фінансування соціальних ініціатив, розширення доступу до послуг для вразливих груп населення та посилення правового захисту соціальних працівників. Також представили низку успішних практик різних громад, які можуть стати підґрунтям для подальших реформ і вдосконалення системи соціального захисту.

Керівник відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики Представництва ЄС в Україні Генрік Вітфельдт підкреслив важливість ефективних систем і послуг соціального захисту для покращення умов життя всіх українців.

«Європейський Союз залишається відданим співпраці з Україною у впровадження інноваційних і сталих реформ соціального сектору. Ми віримо, що наші спільні зусилля з покращення надання соціальних послуг стануть надійною основою для довгострокового економічного зростання та соціальної стабільності у громадах по всій України», — сказав пан Вітфельдт.

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє наголосив на життєво важливій потребі зміцнення спроможностей громад для вирішення соціальних викликів. «У часи глобальних і локальних трансформацій адаптація соціальних послуг до мінливих реалій є ключовою для забезпечення їхньої доцільності та дієвості. Спільно з партнерами ми працюємо над створенням сприятливого середовища, в якому громади зможуть упроваджувати інноваційні та гнучкі моделі надання соціальних послуг, які ефективно реагуватимуть на сучасні потреби і сприятимуть забезпеченню рівних можливостей», — зазначив пан Сільє.

Завершенням конференції стало ухвалення Резолюції, яка містить практичні рекомендації для державних і місцевих органів влади щодо зміцнення системи соціальних послуг, покращення умов праці соціальних фахівців, удосконалення механізмів фінансування та підвищення ефективності соціальної підтримки.