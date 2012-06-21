Телеканал UА/TV розпочав у тестовому режимі мовлення на окуповані території Луганської області. Так, з телевежі в Бахмутівці, розташованій на підконтрольній нам території Луганщини, сєверодонецьке КП «Інноваційно-інформаційний центр» розпочало трансляцію UA/TV в тестовому режимі на 40-му ТВК з потужністю 1,2 кВт у цифровому форматі DVB-T2.
Прес-служба Міністерства інформаційної політики вже повідомляла про те, що телеканал іномовлення UA/TV розпочав роботу в тестовому режимі на окуповані території Криму та Донецької області відповідно з телевеж у Чонгарі в Херсонській області й Волновасі, що на Донеччині.
Загалом телеканал UA/TV розпочав своє мовлення 1 жовтня 2015 року. Правовим підґрунтям для його роботи слугує Закон «Про систему іномовлення України». Канал транслює новини та програми власного виробництва через супутникові та кабельні мережі п’ятьма мовами — українською, англійською, російською, арабською та кримськотатарською.