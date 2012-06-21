UA|TV, телеканал Мультимедійної платформи іномовлення України, розпочав мовлення у тестовому режимі на окуповані території Криму й Донбасу. Із телевежі в Чонгарі (Херсонська область) ТОВ «Телемережі України» розпочали трансляцію UA|TV у тестовому режимі на 50 ТВК з потужністю 1 кВт у цифровому форматі DVB-T2. З телевежі у Волновасі (Донецька область) Концерн радіомовлення, радіозв’язку й телебачення увімкнув UA|TV в тестовому режимі на 22 ТВК з потужністю 1 кВт у цифровому форматі DVB-T.
«Мовлення з телевеж у Чонгарі та Волновасі — це лише початок. Міністерство інформаційної політики бере на себе зобов’язання забезпечити повноцінне мовлення UA|TV на Крим і Донбас. І ми це зобов’язання виконаємо», — запевнив очільник профільного відомства Юрій Стець. За його словами, найближчим часом UA|TV почне мовити і на Луганську область.
Державний оператор, яким виступає Концерн РРТ, вчасно виконує всі технічні завдання в межах роботи Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики. «Переконаний, що й надалі наша співпраця з цим міністерством буде такою самою продуктивною, якою вона стала з моменту мого призначення на посаду керівника цієї структури», — наголосив генеральний директор Концерну РРТ Петро Семерей.
Головна мета створення системи іномовлення України полягає в забезпеченні аудиторії можливостями формувати власний незалежний погляд на події та явища, які відбуваються в Україні, пояснює генеральний директор ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» Людмила Березовська.
«Саме цього не вистачає на перенасичених російською пропагандою територіях на лінії розмежування на сході та на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Найближчим часом цю нішу разом з іншими українськими телеканалами заповнюватиме і UA|TV», — підкреслила вона.
Телеканал UA|TV, нагадує прес-служба Міністерства інформаційної політики, розпочав мовлення 1 жовтня 2015 року. Правовим підґрунтям для його роботи став розроблений Міністерством інформаційної політики Закон «Про систему іномовлення України», ухвалений Верховною Радою 8 грудня та підписаний Президентом 28 грудня 2015 року. Канал транслює новини та програми власного виробництва через супутникові й кабельні мережі п’ятьма мовами: українською, англійською, російською, арабською та кримськотатарською.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»