Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Від задуму до втілення своєї сонячної ідеї мешканець поліського Ямполя на Сумщині Олег Куліш йшов більше року. Прочитавши в інтернеті та в інших джерелах про альтернативні електростанції, він вирішив установити 90 сонячних панелей на даху власного будинку.
Як повідомив сайтy ampil.info, потужність обладнання – 30 кВТ, хоча Олег планує наростити її і розширити можливості панелей. Усі підготовчі роботи виконував сам, бо так щонайменше на 20 відсотків дешевше. За його розрахунками, всі витрати повинні окупитися орієнтовно через 4 роки.
Як каже Олег Куліш, попрацювати довелося чимало, в тому числі спиляти дерева, вирубати кущі, аби сонячне проміння максимально «діставало» даху будинку.
Стосовно кількості тепла – не переймається: каже, виробленої електрики цілком вистачить, аби не тільки задовольняти власні побутові потреби, а й реалізувати надлишок одній з енергетичних компаній.
Поки що розрахунки справджуються і ямпільчанин сповнений рішучості розвивати свій сонячний бізнес.