Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що дозволяє громадам оперативніше розпочинати відновлення багатоквартирних будинків та гуртожитків, пошкоджених унаслідок російських атак. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Після останнього обстрілу Києва Президент України поставив завдання – зробити відновлення домівок більш оперативним та зрозумілим для людей. Урядовою командою було розроблено новий механізм, який дозволяє значно скоротити строки виконання робіт, зберігаючи прозорість та дотримання всіх будівельних вимог.

«Маємо забезпечити, щоб кожна родина, чиє житло постраждало, могла розраховувати на реальну допомогу – не на папері, а в конкретних строках. Саме тому запускаємо механізм, який дозволяє громадам діяти швидше. Йдеться про можливість проходити всі етапи відновлення паралельно – від технічного обстеження до старту робіт. Без зайвих очікувань, але з повною фіксацією в електронній системі», – заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше для початку відновлення пошкодженого багатоквартирного будинку громадам необхідно було послідовно проходити кожен етап дозвільних процедур: обстеження, проектування, експертизу, укладання договору з підрядником. Це розтягувало процес у часі, навіть якщо фінансування вже було наявне.

Новий алгоритм дозволяє:

Виконувати ключові етапи паралельно;

стартувати будівельні роботи на основі готових проектних рішень – ще до завершення експертизи;

вести всі дії в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, з обовʼязковим внесенням проектної документації та висновків експертів.

Урядове рішення також пришвидшить виплати компенсацій за програмою єВідновлення. Завдяки спрощенню процедур фіксації пошкоджень та технічного обстеження житла люди зможуть швидше подати заявку, пройти перевірку та отримати компенсацію.

Окремо передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, а також компенсацію витрат на тимчасове проживання — до завершення ремонту або отримання нового житла.

Участь у новій моделі – добровільна. Рішення про її застосування ухвалює кожна громада самостійно.