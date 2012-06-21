Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходив в Києві, в останній день встановлено новий рекорд. Вихованець миколаївської школи водних видів спорту Олексій Середа став наймолодшим спортсменом, який виборов золоту медаль у стрибках з десятиметрового трампліну. Хлопцю лише 13 років та сім місяців, тоді як у 2008-му році наймолодшим в цьому виді стрибків був британець Том Дейлі віком 13 років 10 місяців.
У фіналі Олексій вразив чистотою виконання своїх стрибків, залишивши позаду більш досвідчених старших суперників. Він випередив француза Бенджаміна Ауффре і на 43 бали обійшов росіянина Руслана Тернового. Олексій Середа путівку у великий спорт заробляв, тренуючись в миколаївському басейні «Водолії», а зараз виступає за Луганську область. Всього на цьому Чемпіонаті Україна здобула сім медалей. До речі, у Олексія, крім «золота», є й срібна медаль у синхронних стрибках.